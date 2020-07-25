США скупили мировой запас препарата от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что власти Соединенных Штатов скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого COVID-19 заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — заявил глава государства.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести данный препарат в значительном объеме, так как американская администрация приобрела более 500 тысяч доз, что соответствует 90% объема препарата, произведенного с июля по сентябрь.