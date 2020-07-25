Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 38 24 минуты назад
США скупили мировой запас препарата от COVID-19
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что власти Соединенных Штатов скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого COVID-19 заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — заявил глава государства.
Ранее газета The Guardian сообщила, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести данный препарат в значительном объеме, так как американская администрация приобрела более 500 тысяч доз, что соответствует 90% объема препарата, произведенного с июля по сентябрь.
Газета.Ru: последние новости
Украина планирует создать международную платформу по Крыму Украина планирует создать международную платформу по Крыму ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 в мире ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 в мире В Совфеде усомнились в психическом здоровье Турчинова после его слов о желании штурмовать Крым В Совфеде усомнились в психическом здоровье Турчинова после его слов о желании штурмовать Крым
В мире , США , Дональд Трамп , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение