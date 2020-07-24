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В Англии ношение масок в магазинах стало обязательным 

RT на русском 18 минут назад
В Англии ношение масок стало обязательным
Фото: Reuters
С 24 июля ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Англии стало обязательным.
Как указывает РИА Новости, того, кто попытается с 24 июля войти в магазин данного британского региона без маски, могут не пустить в торговый зал или даже оштрафовать.
Соответствующие правила будут распространяться на супермаркеты, непродовольственные магазины, торговые центры, банки, почтамты и работающие на вынос кафе.
В конце июня в британском городе Лестере ужесточили карантинные меры из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В апреле вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.
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В мире , РИА Новости , Великобритания
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