В Турции выявлено 937 новых случаев COVID-19

В Турции за сутки выявили 937 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Общее число выявленных случаев достигло 224 252.
Отмечается, что за сутки скончались 17 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 5580 человек.
Число вылечившихся достигло 207 374.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.