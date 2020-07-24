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За сутки в Турции выявили 937 новых случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В Турции выявлено 937 новых случаев COVID-19
Фото: Reuters
В Турции за сутки выявили 937 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Общее число выявленных случаев достигло 224 252.
Отмечается, что за сутки скончались 17 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 5580 человек.
Число вылечившихся достигло 207 374.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , COVID-19
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