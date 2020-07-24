Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шахтер нашел огромный алмаз и разбогател 

Lenta.ru 13 минут назад
Шахтер нашел огромный алмаз и разбогател
Фото: Reuters
Житель индийской деревни Саркоха, район Панна, штат Мадхья-Прадеш, нашел в шахте крупный алмаз в 10,69 карата. Об этом сообщает издание The Sun.
35-летний Анандилал Кхушваха (Anandilal Khushwaha) работал на арендованной им частной шахте. Во вторник, 21 июля, он обнаружил огромный алмаз в 10,69 карата, стоимость которого составляет около пяти миллионов рупий (4,7 миллиона рублей).
Камень будет продан на аукционе, а вырученные от его продажи деньги достанутся Кхушвахе, за исключением налогов и аукционного взноса. Шахтер пообещал разделить деньги поровну с девятью коллегами по шахте. «Благодаря коллективным усилиям за последние шесть месяцев мы смогли найти столь ценный камень», — пояснил он.
Кхушваха собирается потратить свою часть денег на обучение сына и дочери и другие семейные нужды.
«Одно я знаю точно: я продолжу брать в аренду шахты», — сказал он.
Ранее сообщалось, что шахтер из Танзании продал правительству обнаруженные им редчайшие камни и стал миллионером. Отец более чем 30 детей добыл два самых больших танзанита, которые когда-либо находили в мире.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Последние новости
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Путин поговорил с Трампом Путин поговорил с Трампом Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учителя оценили сложность скандального ЕГЭ по химии
Учителя оценили сложность скандального ЕГЭ по химии
Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички
Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички
США ответили на сообщения о «шпионившем на Россию» военном
США ответили на сообщения о «шпионившем на Россию» военном
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Вдова Талькова решила наказать Азизу
01:42
Вдова Талькова решила наказать Азизу
Шоу-бизнес
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
03:55
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
Шоу-бизнес
«Дорогу мне преградило тело женщины»
07:01
«Дорогу мне преградило тело женщины»
Происшествия
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
01:42
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение