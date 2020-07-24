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США описали новый принцип взаимоотношений с Китаем 

Lenta.ru 59 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео описал новый принцип взаимоотношений с Китаем. Об этом он заявил в ходе выступления с речью «Коммунистический Китай и будущее свободного мира» в Калифорнии, прямую трансляцию которого вел Fox News в YouTube.
Помпео пояснил, что Соединенные Штаты больше не могут закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между государствами. По его словам, Вашингтон будет добиваться перемен в политике Коммунистической партии Китая (КПК), основываясь не на высказываниях китайских лидеров, а на их поступках.
« [Бывший] президент [США Рональд] Рейган действовал по отношению к СССР по принципу "доверяй, но проверяй". В случае с КПК я бы сказал, что мы должны не доверять и проверять», — объяснил американский госсекретарь.
В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И назвал три способа улучшить китайско-американские отношения. Он призвал открыть все каналы для диалога, рассмотреть и согласовать план взаимодействия и сотрудничать в борьбе с COVID-19.
Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными. Страны долгое время ведут так называемую торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности» для города. Китай же называет происходящее внутренним делом. 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. В настоящее время Пекин обдумывает ответ.
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В мире , Видео , Fox News , Китай , США
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