Истребитель США перехватил пассажирский самолет

Иран намерен обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности (СБ) организации после инцидента с перехватом иранского пассажирского самолета истребителями другого государства. Об этом заявили в иранской миссии при ООН, сообщает РИА "Новости".

Постоянный представитель Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи уже провел экстренный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, рассказали в миссии. Там добавили, что иранская сторона намерена направить Гутеррешу и Совбезу ООН официальные письма и попросить принять меры.

Ранее сообщалось, что Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились как американские.