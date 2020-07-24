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Иран обратится в ООН из-за перехвата пассажирского самолета 

Газета.Ru и ещё 10 33 минуты назад
Истребитель США перехватил пассажирский самолет
Фото: ТАСС
Иран намерен обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности (СБ) организации после инцидента с перехватом иранского пассажирского самолета истребителями другого государства. Об этом заявили в иранской миссии при ООН, сообщает РИА "Новости".
Постоянный представитель Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи уже провел экстренный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, рассказали в миссии. Там добавили, что иранская сторона намерена направить Гутеррешу и Совбезу ООН официальные письма и попросить принять меры.
Ранее сообщалось, что Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились как американские.
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В мире , Безопасность , Экстренная посадка , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Иран
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