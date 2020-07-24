A U. S. F-15 on a routine air mission in the vicinity of the CJTF-OIR At Tanf garrison in Syria conducted a standard visual inspection of a Mahan Air passenger airliner at a safe distance of approximately 1,000 meters from the airliner this evening. https://t.co/QXguLMOAGI— U. S. Central Command (@CENTCOM) July 24, 2020 Американский истребитель F-15 держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), размещенном в Twitter.

«Рамблер» писал, что ранее Иран заявил о перехвате истребителями в небе над Сирией своего пассажирского самолета, летевшего из Тегерана в Бейрут. Пилотам лайнера пришлось резко изменить курс и снизить высоту, в результате чего пострадали несколько человек. Иран уже заявил о намерении обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности организации в связи с инцидентом.

«Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air», — говорится в сообщении Центрального командования США.

При этом в CENTCOM подчеркнули, что осмотр велся «на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров от авиалайнера», а действия пилотов «соответствовали международным стандартам».