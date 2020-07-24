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США перехватили пассажирский самолет: подробности инцидента 

Алиса Селезнёва и ещё 52 26 минут назад
Американский истребитель F-15 держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), размещенном в Twitter.
«Рамблер» писал, что ранее Иран заявил о перехвате истребителями в небе над Сирией своего пассажирского самолета, летевшего из Тегерана в Бейрут. Пилотам лайнера пришлось резко изменить курс и снизить высоту, в результате чего пострадали несколько человек. Иран уже заявил о намерении обратиться к генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности организации в связи с инцидентом.
«Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air», — говорится в сообщении Центрального командования США.
При этом в CENTCOM подчеркнули, что осмотр велся «на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров от авиалайнера», а действия пилотов «соответствовали международным стандартам».
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В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , США , Экстренная посадка , ООН
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