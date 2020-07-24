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США объяснили перехват иранского пассажирского самолета 

Lenta.ru и ещё 29 39 минут назад
Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан объяснил перехват американским истребителем пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air над Сирией. Об этом он сообщил в ответ на запрос ТАСС.
По его словам, речь идет о единственном американском истребителе, приблизившемся к иранскому лайнеру, — F-15. Он держался на безопасном расстоянии от борта Mahan Air и сопроводил его с учетом международных стандартов. «Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета», — заявил Билл Урбан.
Ранее сообщалось, что несколько истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) США помешали полету иранского самолета. Инцидент произошел в районе американской военной базы Эт-Танф. Борт Mahan Air был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Бейрута, в результате чего пострадало несколько пассажиров. Позднее он успешно приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.
В ходе переговоров пилотов истребителей F-15 и пассажирского лайнера первые представились гражданами США. Изначально военные самолеты подозревались в принадлежности Израилю.
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Комментарии 4
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , США , Экстренная посадка , Билл Урбан , ИТАР-ТАСС , Сирия
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