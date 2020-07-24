Американский истребитель сопровождал иранский пассажирский самолет в сирийском небе на расстоянии в один километр, как предписано международными нормами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Центрального командования США (CENTCOM).

«Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — говорится в заявлении командования.

Американское командование признает сопровождение иранского лайнера одингмек истребителем. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, рассказало об американских истребителях F-15, которые держались на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Как сообщает ТАСС, в четверг вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута, где совершил дозаправку, а затем вернулся в Тегеран.

В командовании США подчеркнули, что «профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами».

Тем временем Иран заявил об ответственности США в случае любого инцидента с лайнером.

Если с самолетом иранской авиакомпании Mahan Air, к которому ранее приблизились предположительно американские истребители, что-либо произойдет, ответственность за это будут нести США, заявил представитель МИД Ирана Сайед Аббас Мусави , сообщает РБК, ссылаясь на агентство ISNA.

«Детали этого инцидента расследуются, и после получения информации будут приняты необходимые политические и юридические меры», — добавил Мусави.

По его словам, Иран передал соответствующее сообщение постоянному представителю своей страны при ООН Маджиду Раванчи и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу . Также информация была передана послу Швейцарии в Тегеране, чье посольство представляет интересы США в Иране.

Иранская телерадиокомпания IRIB отмечала, что присутствие истребителей заставило пилота пассажирского лайнера быстро поменять высоту. Из-за маневра несколько пассажиров получили травмы. По словам иранского пилота, истребители идентифицировали себя как принадлежащие США.

Как передает агентство Tasnim, на борту не было политических или военных деятелей. Лайнер смог приземлиться в Бейруте, после этого он вернулся в Тегеран.