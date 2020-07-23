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Трамп передумал направлять войска в Нью-Йорк 

Газета.Ru 45 минут назад
Трамп передумал направлять войска в Нью-Йорк
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп решил не отправлять федеральные войска в Нью-Йорк для борьбы с преступностью. Об этом рассказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Куомо поговорил с Трампом и объяснил, что отправка войск в город не обоснована, так как там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой. По словам губернатора, президент прислушался к его словам и передумал.
"Президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", — продолжил Куомо.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал подать на Трампа в суд, если он не отправит в американские города сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.
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В мире , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
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