Трамп передумал направлять войска в Нью-Йорк 

Президент США Дональд Трамп решил не отправлять федеральные войска в Нью-Йорк для борьбы с преступностью. Об этом рассказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Куомо поговорил с Трампом и объяснил, что отправка войск в город не обоснована, так как там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой. По словам губернатора, президент прислушался к его словам и передумал.
"Президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", — продолжил Куомо.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал подать на Трампа в суд, если он не отправит в американские города сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.