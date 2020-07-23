Трамп передумал направлять войска в Нью-Йорк 

Куомо поговорил с Трампом и объяснил, что отправка войск в город не обоснована, так как там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой. По словам губернатора, президент прислушался к его словам и передумал.

"Президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", — продолжил Куомо.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал подать на Трампа в суд, если он не отправит в американские города сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.