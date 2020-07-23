Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полтавский террорист пропал 

Lenta.ru 36 минут назад
Полтавский террорист пропал
Фото: Национальная полиция Украины
Украинского автоугонщика, которого в СМИ прозвали «полтавским террористом», не могут обнаружить сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает «Корреспондент.net».
К розыску беглеца, который ранее отпустил заложника-полицейского и сбежал в лес, подключили кинологов с собаками, вертолет, дроны и тепловизоры для работ в ночное время.
Преступник пропал. Операция по его поиску проходит неподалеку от поселка Великие Сорочинцы. В ней задействованы сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и прокуратуры.
Правоохранители смогли обнаружить легковой автомобиль, брошенный злоумышленником в поле.
Утром 23 июля полицейские в Полтаве пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров заложника обменяли на начальника главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на котором он вместе с Шияном выехал из города. Сообщалось, что он движется в сторону Киева.
Выяснилось, что угонщика зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Взяв заложника, он требовал от властей не отправлять его в тюрьму.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Последние новости
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Стало известно о харассменте в «Новой газете» Стало известно о харассменте в «Новой газете»
Комментарии 2
В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СБУ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
«Дорогу мне преградило тело женщины»
07:01
«Дорогу мне преградило тело женщины»
Происшествия
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
01:42
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение