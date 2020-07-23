Полтавский террорист пропал 

Украинского автоугонщика, которого в СМИ прозвали «полтавским террористом», не могут обнаружить сотрудники правоохранительных органов . Об этом сообщает «Корреспондент.net».

К розыску беглеца, который ранее отпустил заложника-полицейского и сбежал в лес, подключили кинологов с собаками, вертолет, дроны и тепловизоры для работ в ночное время.

Преступник пропал. Операция по его поиску проходит неподалеку от поселка Великие Сорочинцы. В ней задействованы сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины , Национальной гвардии и прокуратуры

Правоохранители смогли обнаружить легковой автомобиль, брошенный злоумышленником в поле.

Утром 23 июля полицейские в Полтаве пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров заложника обменяли на начальника главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на котором он вместе с Шияном выехал из города. Сообщалось, что он движется в сторону Киева.

Выяснилось, что угонщика зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Взяв заложника, он требовал от властей не отправлять его в тюрьму.