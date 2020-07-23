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Зеленский заявил об очень мощных украинских ответах ДНР и ЛНР 

Lenta.ru 1 час назад
«Когда по нам стреляют, мы всегда мощно отвечаем»
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинские военные будут отвечать на возможные нарушения режима прекращения огня со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет «Страна.ua».
«У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют — мы всегда отвечаем и очень мощно», — заявил он во время брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской.
Накануне Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию занять конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений и начать их выполнение с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Швейцария
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