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Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа
Фото: РИА Новости
Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.
Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.
Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.
На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

"Заметки, а не федеральные документы"

Суд подробно рассмотрел определение закона, какие записи считаются федеральными документами. Госдеп заверил, что записи переводчиков не содержат уникальной информации или комментариев — это, скорее, "заметки, помогающие краткосрочному запоминанию".
Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, — а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.
Истцы заявляли, что на основании записей можно сделать выводы, которые госдеп по каким-то причинам может скрывать, но суд не счел эти доводы убедительными.
В своем решении судья цитировал Евангелие и популярный мюзикл "Гамильтон".
По его словам, о содержании встречи Путина и Трампа судить не легче, чем о знаменитых закрытых переговорах отцов-основателей США Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, на которых были приняты исторические решения, в том числе и о месте, где расположится будущая столица США. Федеральные документы США хранятся практически вечно, сказал судья, процитировав Евангелие от Матфея — "ни одна иота или черта от закона не прейдет", то есть не изменится, пока не изменятся "небо и земля".
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Комментарии 1
В мире , Политика , Рекс Тиллерсон , Томас Джефферсон , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Washington Post , США
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