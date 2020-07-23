Суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.

Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.

"Заметки, а не федеральные документы"

Суд подробно рассмотрел определение закона, какие записи считаются федеральными документами. Госдеп заверил, что записи переводчиков не содержат уникальной информации или комментариев — это, скорее, "заметки, помогающие краткосрочному запоминанию".

Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, — а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.

Истцы заявляли, что на основании записей можно сделать выводы, которые госдеп по каким-то причинам может скрывать, но суд не счел эти доводы убедительными.

В своем решении судья цитировал Евангелие и популярный мюзикл "Гамильтон".