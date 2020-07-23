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В Вене приговорили чеченского боевика к 10 годам тюрьмы за терроризм в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 55 минут назад
В Европе осудили чеченского боевика
Фото: РИА Новости
Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил 32-летнего выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы за боевые действия на стороне запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», подготовку нападения на российских военных, повлекшего гибель четырех солдат.
Приговор пока не вступил в законную силу, передает ТАСС.
Подсудимый обвиняется в терроризме в период с 2008 по 2013 год и попытке массового убийства посредством теракта. Отмечается, что он был причастен к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, когда погибли четверо военных. В России следствие против него ведется с 2010 года.
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В мире , Происшествия , Имарат Кавказ , ИТАР-ТАСС , Вена , Чеченская Республика
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