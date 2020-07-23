В Европе осудили чеченского боевика

Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил 32-летнего выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы за боевые действия на стороне запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» , подготовку нападения на российских военных, повлекшего гибель четырех солдат.

Приговор пока не вступил в законную силу, передает ТАСС.

Подсудимый обвиняется в терроризме в период с 2008 по 2013 год и попытке массового убийства посредством теракта. Отмечается, что он был причастен к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, когда погибли четверо военных. В России следствие против него ведется с 2010 года.