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В США заявили, что Россия может возобновить регулярное авиасообщение 

News.ru и ещё 4 34 минуты назад
США назвали условие для возобновления полетов с РФ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Министерстве транспорта США прокомментировали возможность российским авиаперевозчикам наладить регулярное авиасообщение.
Официальный представитель ведомства отметил, что Россия может возобновить регулярное авиасообщение, при соблюдении условия, которое заключается в том, что авиакомпании должны предоставить за месяц уведомление с графиком рейсов.
Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков
За исключением требований этого указа (об уведомлении за 30 дней — NEWS.ru), ничто не мешает российским авиаперевозчикам осуществлять деятельность в США при условии, что полёты будут выполняться в соответствии с соглашением о воздушном сообщении между США и Россией, — привели сообщение ведомства в ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет.
Директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с эпидемиологической ситуацией. Он добавил, что ограничения касаются только визита в страну с целью туризма. Уже сейчас разрешены поездки в Турцию для ухода за близкими родственниками, лечения или в деловых целях — для образования и работы, писал NEWS.ru ранее.
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В мире , Дмитрий Песков , МИД , ИТАР-ТАСС , США
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