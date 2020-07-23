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Пока вы не уснули: раскрыто пророчество Ванги для России 

Сергей Василенок 35 минут назад
Пока вы не уснули: раскрыто пророчество Ванги для России
Фото: РИА Новости
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Следственный комитет (СК) проверил наличие у сенатора Елены Мизулиной второго гражданства и не нашел. Об этом в пресс-службе Мизулиной сообщили ТАСС.

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Министерство энергетики РФ подготовило постановление о возобновлении поставок дешёвого топлива из-за рубежа, которые были приостановлены со 2 июня. Документ опубликован на сайтенормативных правовых актов.

Задержан вероятный убийца Захарченко

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего правоохранителя Андрея Байдалу, имеющего позывной «Швед», которого в ДНР называют организатором убийства экс-главы республики Александра Захарченко.

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ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008-го

Центральный банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку до нового исторического минимума. Об этом эксперты заявили ТАСС.

Израиль просит Россию о защите

Nir Alon/Global Look Press
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Захвативший заложника в Полтаве выдвинул требование

Главное требование полтавского террориста Романа Скрипника — не сажать его в тюрьму. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.
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Комментарии 3
В мире , Александр Дюков , Елена Мизулина , Александр Захарченко , Владимир Путин , СБУ , Газпромнефть , СКР , Минэнерго , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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