Пока вы не уснули: раскрыто пророчество Ванги для России 

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Кремль обратился к планирующим отдых россиянам

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты по открытию границ идут, но решения пока не приняты . Об этом пишет РИА Новости.

«Извините, что перебиваю»: Путин обратился к Дюкову

Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной

Вильфанд предсказал "войну севера с югом" в России

В южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений,

заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальная погода продержится в России на протяжении недели.

В России появится дешевый бензин

Задержан вероятный убийца Захарченко

Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год

Открытые источники

Канал «Непознанный Мир» опубликовал на платформе «Яндекс. Дзен» пророчества Ванги на 2021 год. Женщина, которой приписывают сверхъестественные способности, среди прочего, предсказала России «неоспоримое лидерство».

ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008-го

Центральный банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку до нового исторического минимума . Об этом эксперты заявили ТАСС.

Израиль просит Россию о защите

Nir Alon/Global Look Press

Израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Захвативший заложника в Полтаве выдвинул требование