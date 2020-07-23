Пока вы не уснули: раскрыто пророчество Ванги для России 

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Кремль обратился к планирующим отдых россиянам
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты по открытию границ идут, но решения пока не приняты. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова об инвестициях в комплекс переработки нефти «Евро+». Об этом сообщает РИА Новости.
Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной
Следственный комитет (СК) проверил наличие у сенатора Елены Мизулиной второго гражданства и не нашел. Об этом в пресс-службе Мизулиной сообщили ТАСС.
Вильфанд предсказал "войну севера с югом" в России
В южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений,
заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальная погода продержится в России на протяжении недели.
В России появится дешевый бензин
Министерство энергетики РФ подготовило постановление о возобновлении поставок дешёвого топлива из-за рубежа, которые были приостановлены со 2 июня. Документ опубликован на сайтенормативных правовых актов.
Задержан вероятный убийца Захарченко
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего правоохранителя Андрея Байдалу, имеющего позывной «Швед», которого в ДНР называют организатором убийства экс-главы республики Александра Захарченко.
Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год
Открытые источники
Канал «Непознанный Мир» опубликовал на платформе «Яндекс. Дзен» пророчества Ванги на 2021 год. Женщина, которой приписывают сверхъестественные способности, среди прочего, предсказала России «неоспоримое лидерство».
ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008-го
Центральный банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку до нового исторического минимума. Об этом эксперты заявили ТАСС.
Израиль просит Россию о защите
Nir Alon/Global Look Press
Израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Захвативший заложника в Полтаве выдвинул требование
Главное требование полтавского террориста Романа Скрипника — не сажать его в тюрьму. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.