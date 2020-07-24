Зачем России менять власть в Болгарии?

В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. Поводом к ним послужило расследование оппозиционного политика Христо Иванова о коррупции среди болгарского политического истеблишмента.

Иванов снял фильм-расследование, в котором показал, как участок побережья Черного моря оказался, фактически, в частном пользовании известного болгарского политика и бизнесмена Ахмеда Догана, что грубо нарушает болгарские законы. Дальше скандал перекинулся уже на кабинет министров во главе с премьером Бойко Борисовым, когда в информационное поле попали фотографии с болгарским премьер-министром весьма пикантного характера.

На одной из них полуголый премьер спит в кровати «в обнимку» с пистолетом, а на другой была запечатлена тумбочка Борисова, набитая деньгами и золотыми слитками. Борисов признался, что кровать и комната его, а вот от пистолета и тумбочки отказался, назвав это все фальсификацией.

И здесь я позволю дать некоторые пояснения для неискушенного в болгарском политическом раскладе читателя. Дело в том, что тот самый бизнесмен Ахмед Доган — учредитель центристской партии «Движение за права и свободы», которую он создал еще в 1990 году на волне краха восточноевропейского коммунистического блока. Но это было бы полбеды. Проблема в том, что основной электорат этой партии в Болгарии — этническое турецкое меньшинство. Но и это еще не все. Нынешнему премьер-министру Болгарии Борисову ставят в вину то, что деятельность и его самого, и его правящей в стране проевропейской партии «ГЕРБ», контролируются той самой партией Догана — его коллегам по «ГЕРБу» даже пришлось сделать специальное заявление о том, что их партия не имеет ничего общего с партией крупного болгарского олигарха и этнического турка.

Все же этого оказалось недостаточно, и болгары вышли на улицы Софии. Причем количество людей сейчас не меньше, чем во времена протестов семилетней давности, когда было отправлено в отставку тогдашнее левоцентристское правительство.

«Люди устали от сговора мафии и власти» — так охарактеризовала настроения протестующих одна из участниц митингов, а лидер оппозиции Христо Иванов в одном из интервью сказал, что целью оппозиции является показать гражданам Болгарии, что «всё государство служит интересам Догана». Президент страны Румен Радев , который имеет весьма ограниченные, большей частью церемониальные, полномочия, также осудил коррупцию в правительстве Борисова, за что в ответ в его офисе прошли обыски, а два сотрудника его аппарата были задержаны полицией. Это, в свою очередь, еще больше разогрело протестные настроения, так как болгары справедливо решили, что премьер-министр пытается таким образом поставить президента на место.

Как итог, на сегодня тысячи людей в центре Софии требуют отставки премьера Борисова, а заодно и генерального прокурора, и расходиться не собираются, даже несмотря на то, что премьер решил принести в жертву нескольких министров.

История Болгарии повторяет истории некоторых других восточноевропейских стран из состава бывшего СССР или Восточного блока, на ум приходят, как минимум, Молдавия и Украина, где фактическая власть в государстве принадлежит группам олигархов, подконтрольных внешним силам, а борьба за власть — это не противостояние левых или правых, а противостояние мафиозных кланов, имеющих под контролем финансовые потоки и СМИ.

В ситуации же с политическим кризисом в Болгарии налицо частный эпизод в большой геополитической игре, где одномоментно сошлись интересы Турции, США, ЕС и России. Соответственно, и отношение к протестам разное.

Если США поддержали протестующих, то это говорит о том, что в Белом доме стремятся ослабить позиции тамошних протурецки настроенных политиков и бизнесменов. Двоякое отношение к протестам, высказанное в ЕС, при котором часть европейских политиков поддержала протесты, а часть приняла сторону болгарского премьера — типичная позиция нынешнего Брюсселя, пытающегося сохранить отношения и с США, и с Эрдоганом.

Что же касается нашей страны, то «шестнадцатая республика СССР», как в свое время называли Болгарию, имеет важное стратегическое значение для России, и дружественная нашему государству Болгария, конечно, лучше, чем Болгария проевропейская, коей она предстает сейчас. И усиление Турции на Балканах тоже противоречит геополитическим интересам России.

И, хотя поведение «братушек» в последние годы оставляло желать лучшего, тем не менее, в этой стране достаточно много тех, кто хотел бы нормализации отношений с Российской Федерацией.

То есть выходит, что нынешние протесты нам на руку? При первом приближении возникает ощущение, что да, но есть один нюанс. Некоторые факты указывают на то, что за спиной протестующих торчат уши внешнеполитических ведомств других стран. Косвенно это подтверждает то, что аналогичные протесты начались, как по команде, в Греции и Сербии. При этом важно помнить, что США ввели санкции против «Турецкого потока», а одно из его ответвлений проходит как раз по территории Болгарии.

Поэтому не стоит обольщаться надеждой, что со сменой нынешнего кабинета министров произойдет и перелом в отношениях между нашими странами. Болгария давно стала субъектом в игре более сильных держав и не обладает собственной политической волей. Поэтому и отношение России к происходящим событиям осторожное. В разыгрываемой партии мы, увы, пока находимся в положении наблюдателей.