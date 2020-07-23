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В мире признали ненужность офисов 

Lenta.ru 33 минуты назад
В мире признали ненужность офисов
Фото: РИА Новости
Компании по всему миру пересматривают свои форматы работы, делая выводы на основе деятельности в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании «Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление» компании HSBC, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
Почти половина (47 процентов) участников опроса признались, что могли бы лучше подготовиться к вызовам из-за глобального распространения вируса. Пандемия заставила многих осознать ненужность офисов: 29 процентов респондентов планируют в будущем освободить часть занимаемых их организациями помещений.
Что касается графика работы, то большинство (69 процентов) работодатели уповают, что в скором времени гибкий график станет нормой, две трети (61 процент) считают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Также чуть больше трети участников опроса (34 процента) думают о сокращении числа дальних командировок. Опрос проводился среди более 2600 представителей компаний из 14 стран мира.
Ранее специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что каждый десятый россиянин захотел продолжать работать из дома. При этом выяснилось, что чем выше зарплата, тем больше шансов получить одобрение от руководства.
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В мире , РАНХиГС , Lenta.ru
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