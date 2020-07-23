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Турецкие СМИ: Россия готова к войне 

Вероника Полынина 25 минут назад
Россия готова к войне
Фото: РИА Новости
Масштабные военные учения России с участием 150 тысяч военнослужащих расценили на Западе как акт устрашения, пишет турецкое издание Haber7. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Учения, начавшиеся 17 июля, вызвали большой резонанс в западных СМИ, отмечает издание. В ряде публикаций их назвали устрашающими и напомнили о напряженности в отношениях между РФ и США «в воздухе». В последние месяцы регулярно сообщается о взаимных перехватах самолетов-разведчиков у границ двух стран.
Внезапную проверку войск России связали с Закавказьем
Издание также напомнило, что НАТО дважды за лето проводил военные учения в акватории Черного моря недалеко от российских границ.
«Гигантские учения России расцениваются как способ сказать США и их западным союзникам: «Мы готовы к войне». Таким образом Москва пригрозила противникам своей военной мощью», — считают авторы статьи.
Как сообщал «Рамблер», 17 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. В проверке боеготовности приняли участие около 150 тысяч военнослужащих, 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
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В мире , Статьи , Владимир Путин , Сергей Шойгу , НАТО , Министерство обороны , InoSMI.Ru
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