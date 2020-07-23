Россия готова к войне

Масштабные военные учения России с участием 150 тысяч военнослужащих расценили на Западе как акт устрашения, пишет турецкое издание Haber7. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Учения, начавшиеся 17 июля, вызвали большой резонанс в западных СМИ, отмечает издание. В ряде публикаций их назвали устрашающими и напомнили о напряженности в отношениях между РФ и США «в воздухе». В последние месяцы регулярно сообщается о взаимных перехватах самолетов-разведчиков у границ двух стран.

Издание также напомнило, что НАТО дважды за лето проводил военные учения в акватории Черного моря недалеко от российских границ.

«Гигантские учения России расцениваются как способ сказать США и их западным союзникам: «Мы готовы к войне». Таким образом Москва пригрозила противникам своей военной мощью», — считают авторы статьи.