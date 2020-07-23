Бабарико окончательно сняли с выборов в Белоруссии

Верховный суд Белоруссии (ВС) отказал в возбуждении гражданского производства по жалобам Виктора Бабарико на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает Tut.by.

В определении сказано, что Бабарико пропустил срок для реализации права на обжалование постановления ЦИК. Он является пресекательным и восстановлению не подлежит, отметили судьи в решении.

Бабарико, таким образом, окончательно сняли с выборов президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа.

15 июля адвокат Максим Знак подал жалобу в ВС на отказ в регистрации Бабарико, подписанный им от имени политика. Судьи отказались возбуждать дело, объяснив решение тем, что право на обжалование предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом в президенты.

Поводом для отказа Бабарико в регистрации стало письмо Комитета государственного контроля (КГК) о якобы имеющихся у него оффшорных компаниях и незадекларированных доходах. Сам банкир находится в СИЗО . Следствие считает, что он, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти заявляли, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома" » и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).