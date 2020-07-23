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Глава ЦИК Белоруссии предложила сделать платным участие в президентских выборах 

Lenta.ru 48 минут назад
В Белоруссии захотели монетизировать президентские выборы
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предложила сделать платным участие в президентских выборах, передает «Sputnik Беларусь».
По словам Ермошиной, сегодня в Белоруссии стать кандидатами могут люди без работы и образования, «ведущие непонятный образ жизни». Если бы ЦИК не проверял «с пристрастием» заявления о регистрации инициативных групп, то участвовать в выборах могли бы 55 кандидатов, «которым нужна была лишь площадка для митинга».
Ермошина отметила, что на Украине для участия в выборах нужно внести крупный залог. Если кандидат не проходит во второй тур, деньги зачисляются в бюджет. «Но у нас страна небогатых людей. Нельзя делать выборы только для олигархов. Поэтому я предлагаю: кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги», — пояснила она.
Такой шаг подтвердит серьезность намерений и позволит не допускать к выборам «деклассированные элементы», добавила глава ЦИК. Средства могут быть использованы для оплаты работы инициативной группы и печати рекламы.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его главные оппоненты, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не зарегистрированы. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти утверждали, что за ним стояли кукловоды из «Газпрома». В выборах участвует Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться. Недопуск и арест оппозиционных кандидатов вызвали массовые акции протеста, которые перерастали в стычки с ОМОНом.
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В мире , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Газпром , Центризбирком России , ФСИН , ИА Sputnik
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