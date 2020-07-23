Зеленский прибыл в Донбасс 

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По данным агентства, с Зеленским может находиться президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Также украинского лидера сопровождают журналисты и представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

КПП «Станица Луганская» является единственным пунктом пропуска в самопровозглашенной ЛНР. На территории ДНР действуют четыре КПП.

С 2015 года въехать или выехать с территории самопровозглашенных республик на Украину можно только по пропускам через КПП.