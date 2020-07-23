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Зеленский прибыл в Донбасс 

Вероника Полынина 9 минут назад
Зеленский прибыл в Донбасс
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП «Станица Луганская» на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».
По данным агентства, с Зеленским может находиться президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
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Также украинского лидера сопровождают журналисты и представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
КПП «Станица Луганская» является единственным пунктом пропуска в самопровозглашенной ЛНР. На территории ДНР действуют четыре КПП.
С 2015 года въехать или выехать с территории самопровозглашенных республик на Украину можно только по пропускам через КПП.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в офисе президента Зеленского анонсировали его совместную поездку с Симонеттой Соммаругой в Донецкую и Луганские области. Согласно анонсу, лидеры двух стран встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.
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В мире , Владимир Зеленский , Международный комитет Красного Креста , ООН , РИА Новости
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