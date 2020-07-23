Зеленский прибыл в Донбасс 

Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП «Станица Луганская» на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».
По данным агентства, с Зеленским может находиться президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
Также украинского лидера сопровождают журналисты и представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
КПП «Станица Луганская» является единственным пунктом пропуска в самопровозглашенной ЛНР. На территории ДНР действуют четыре КПП.
С 2015 года въехать или выехать с территории самопровозглашенных республик на Украину можно только по пропускам через КПП.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в офисе президента Зеленского анонсировали его совместную поездку с Симонеттой Соммаругой в Донецкую и Луганские области. Согласно анонсу, лидеры двух стран встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.