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Зеленский прибыл на КПП «Станица Луганская» в Донбассе 

РИА Новости 11 минут назад
Зеленский прибыл в Донбасс
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Президента сопровождают в числе прочих журналисты, представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Не исключено, что с Зеленским на КПП к линии соприкосновения прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.
В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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В мире , Владимир Зеленский , ОБСЕ , РИА Новости , Киев
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