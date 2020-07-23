Зеленский прибыл в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Президента сопровождают в числе прочих журналисты, представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Не исключено, что с Зеленским на КПП к линии соприкосновения прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.