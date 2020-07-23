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СМИ сообщили об освобождении захваченного в Полтаве заложника 

РИА Новости 20 минут назад
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.
Основным требованием мужчины является избежание уголовной ответственности.
"По данным "Общественного", мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция", — сообщается на сайте.
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В мире , Видео , Происшествия , Полтава
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