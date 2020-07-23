Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве , отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Основным требованием мужчины является избежание уголовной ответственности.