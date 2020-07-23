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Прояснилась судьба взятого в заложники украинского полицейского 

Вероника Полынина 10 минут назад
Преступник отпустил взятого в заложники полицейского в Полтаве, сообщила Национальная полиция Украины в Facebook.
Житель Полтавы Роман Срипник, захвативший сотрудника полиции в заложники, бросил автомобиль, в котором они ехали, и скрылся в лесу.
Захвативший заложника в Полтаве выдвинул требование
Заложник — глава уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян — не пострадал.
«Злоумышленник посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадку. В настоящее время идет спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника», — говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи возбудили три уголовных дела: о незаконном обращение с оружием, вторжении в жизнь работника правоохранительных органов и захват представителя власти в заложники.
Как сообщал «Рамблер», 32-летний Роман Скрипник, ветеран войны в Донбассе, ранее судимый за хранение и сбыт запрещенных веществ, утром 23 июля угнал в Полтаве автомобиль и взял в заложники полицейского, который пытался его задержать. Местная полиция вступила в переговоры с преступником. В ходе них он потребовал предоставить ему автомобиль и возможность уехать. Они были ему предоставлены с условием обмена заложника на полковника полиции. После этого Скрипник и его новый заложник уехали в направлении выезда из города в сторону Киева и покинули пределы Полтавы.
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В мире , Видео , Происшествия , МВД , Полтава
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