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Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы 

ТАСС 50 минут назад
Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы
Фото: Reuters
Молния ударила в нескольких метрах от национального символа США — Статуи Свободы. Об этом сообщила в среду газета New York Post.
По ее данным, инцидент произошел ночью во время сильной грозы в Нью-Йорке. Его удалось запечатлеть на видео. В видеоролике длиной в 21 секунду видно, как молния бьет рядом с пьедесталом статуи.
Статуя Свободы (Statue of Liberty, полное название — "Свобода, озаряющая мир", Liberty Enlightening the World) установлена на острове Либерти в Верхней Нью-Йоркской бухте в 3 км к юго-западу от острова Манхэттен. Памятник является подарком народу США от народа Франции. Его торжественное открытие состоялось 28 октября 1885 года.
Первоначально памятник использовался как маяк: внутри "пламени" в факеле была установлена электрическая подсветка. Однако свет факела оказался слишком слабым. 30 июля 1916 года Статуя Свободы, особенно факел, была серьезно повреждена в результате подрыва немецкими диверсантами военных складов на острове Блэк-Том-Айленд. В 1986 году монумент был отреставрирован.
В мире установлено порядка 500 статуй, копирующих или внешне напоминающих Статую Свободы.
Ежегодно остров Либерти, где расположена статуя, посещают порядка 4,5 млн туристов. 16 марта 2020 года он был закрыт для посетителей в связи с пандемией коронавируса.
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Комментарии 1
В мире , Нью-Йорк , США
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