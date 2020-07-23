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Миллиардам людей предложили раздать деньги просто так 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Миллиардам людей предложили раздать деньги просто так
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Около 2,8 миллиарда людей, живущих в бедности, должны получить денежные выплаты, это замедлит темпы распространения коронавируса. Такое предложение содержится в докладе ООН «Временный основной доход: защита бедных и уязвимых людей в развивающихся странах».
Организация советуют раздать деньги просто так тем людям, которые испытывают серьезные финансовые проблемы. Тогда они могли бы позволить себе остаться дома и не работать. В общей сложности 1,07 миллиарда человек живут за чертой бедности, а еще 1,71 — подвергаются «значительному риску обнищания».
Программа оценивается в 199 миллиардов долларов в месяц. Она затронет 132 развивающиеся страны. Деньги должны выдавать вне зависимости от места жительства, гражданства или формата работы. Учитывать предлагается только то, сколько человек зарабатывает.
В докладе предлагается частично освободить такие страны от обязательств по государственным долгам, которые в 2020 году оцениваются в 3,1 триллиона долларов. Сохраненные средства можно потратить на прямые выплаты.
В июле президент России Владимир Путин скорректировал национальные цели развития страны. Так, уровень бедности должен снизиться в два раза (по сравнению с 2017 годом) к 2030, а не к 2024 году, как планировалось ранее.
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В мире , Владимир Путин , ООН
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