Миллиардам людей предложили раздать деньги просто так 

Около 2,8 миллиарда людей, живущих в бедности, должны получить денежные выплаты, это замедлит темпы распространения коронавируса. Такое предложение содержится в докладе ООН «Временный основной доход: защита бедных и уязвимых людей в развивающихся странах».

Организация советуют раздать деньги просто так тем людям, которые испытывают серьезные финансовые проблемы. Тогда они могли бы позволить себе остаться дома и не работать. В общей сложности 1,07 миллиарда человек живут за чертой бедности, а еще 1,71 — подвергаются «значительному риску обнищания».

Программа оценивается в 199 миллиардов долларов в месяц. Она затронет 132 развивающиеся страны. Деньги должны выдавать вне зависимости от места жительства, гражданства или формата работы. Учитывать предлагается только то, сколько человек зарабатывает.

В докладе предлагается частично освободить такие страны от обязательств по государственным долгам, которые в 2020 году оцениваются в 3,1 триллиона долларов. Сохраненные средства можно потратить на прямые выплаты.