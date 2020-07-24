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Король Саудовской Аравии перенес операцию 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Король Саудовской Аравии перенес операцию
Фото: Reuters
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд попал в больницу, где ему удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно, однако пока он находится под наблюдением врачей, сообщает телеканал "360".
Монарха госпитализировали в понедельник, 20 июля.
"Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведет некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов", — сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter со ссылкой на канцелярию короля.
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В мире , МИД , Саудовская Аравия
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