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Лукашенко пригрозил выдворением иностранным журналистам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 37 минут назад
Лукашенко пригрозил журналистам иностранных СМИ
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктив в СМИ, в том числе допустил возможное выдворение иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Лукашенко заявил, что «и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента», передает БелТА.
«Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти (…) Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — указал президент.
Он обратил внимание на необходимость принимать меры при подаче в СМИ деструктивной информации: «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании (на 9 августа в стране назначены президентские выборы). Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».
Ранее Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , МИД
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