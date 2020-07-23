Лукашенко пригрозил журналистам иностранных СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктив в СМИ, в том числе допустил возможное выдворение иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.

Лукашенко заявил, что «и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента», передает БелТА.

«Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти (…) Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — указал президент.

Он обратил внимание на необходимость принимать меры при подаче в СМИ деструктивной информации: «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании (на 9 августа в стране назначены президентские выборы). Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

Ранее Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии.