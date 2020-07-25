Голый блогер в маске вместо трусов прогулялся по городу

На прогулку по британской столице в обнажённом виде и с медицинской маской вместо нижнего белья вышел 32-летний спортсмен Тимоти Шифф.

Фрираннер и блогер опубликовал фото с променада в социальных сетях и пояснил, что таким образом хотел высмеять новые ограничения из-за COVID-19, которые ввели власти Лондона. С 24 июля жителей города обязали носить защитные маски в общественных местах.

Сейчас в Великобритании коронавирусная инфекция подтверждена почти у 298 тыс. жителей, а жертвами опасного заболевания стали более 45 тыс. человек.