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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1104 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 1104
Фото: EPA/ТАСС
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 19 и достигло 1104, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования — 1104, выздоровели 912 человек, смертельных случаев — 16", — говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5936 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 268 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения — 41, среди них 38 военнослужащих.
Представители властей связывают очередной резкий скачок числа инфицированных за последние дни с началом массового тестирования в селах Гардабанского муниципалитета, где зафиксирована небольшая эпидемическая вспышка. Ранее в Минздраве не исключили, что села могут закрыть на карантин, так как большинство местного населения работают на овощных и вещевых рынках в Тбилиси и создают угрозу массового распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Грузия
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