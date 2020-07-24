Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 1104

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Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 19 и достигло 1104, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования — 1104, выздоровели 912 человек, смертельных случаев — 16", — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5936 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 268 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения — 41, среди них 38 военнослужащих.

Представители властей связывают очередной резкий скачок числа инфицированных за последние дни с началом массового тестирования в селах Гардабанского муниципалитета, где зафиксирована небольшая эпидемическая вспышка. Ранее в Минздраве не исключили, что села могут закрыть на карантин, так как большинство местного населения работают на овощных и вещевых рынках в Тбилиси и создают угрозу массового распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф