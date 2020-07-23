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Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась "политическая пандемия", однако люди не должны ощущать связанные с ней трудности.
Лукашенко в четверг провел совещание с руководством экономического блока страны. Он, в частности, отметил, что чиновникам нельзя упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит повседневная жизнь людей.
"Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя. В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось. Затем была вирусная (COVID-19 — ред.), "информационная". Теперь началась политическая пандемия", — заявил Лукашенко.
При этом, по его словам, вряд ли это стало для кого-то неожиданностью, поскольку на легкие времена белорусы никогда не рассчитывали, "рассчитывать на них нельзя и впредь".
"Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны, с которыми мы должны разбираться здесь", — заявил глава государства.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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В мире , Александр Лукашенко
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