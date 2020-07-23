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Лукашенко заявил, что в Белоруссии началась «политическая пандемия» 

RT на русском и ещё 2 45 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании к выборам главы государства началась «политическая пандемия».
«В начале года, во время испытания нас нефтяной пандемией, нам это удалось. Затем была вирусная, информационная. Теперь началась политическая пандемия», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
При этом он отметил, что «избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания».
Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.
Ранее Лукашенко отметил, что в настоящее время республика испытывает максимальное давление с момента независимости.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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