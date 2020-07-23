Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ответит на киберсанкции ЕС 

Артём Кульша 55 минут назад
Россия ответит на киберсанкции ЕС
Фото: РИА Новости
Россия ответит на киберсанкции Европейского союза (ЕС). Об этом первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил News.ru.
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», на Бундестаг была совершена кибератака. Федеральная прокуратура Германии заподозрила в причастности к ней якобы сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Дмитрия Бадина.
В мае 2019 года в Евросоюзе вступил в силу режим киберсанкций. Он предусматривает в том числе замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС, требует единогласного одобрения всех стран-членов Европейского союза и до сих пор не применялся.
В мае Министерство иностранных дел (МИД) Германии уведомило посла России в Германии Сергея Нечаева о намерении ввести киберсанкции против России из-за кибератаки на Бундестаг.
Вчера представитель немецкого МИД Кристофер Бургер сообщил о готовности списка российских физических и юридических лиц, которые попадут под киберсанкции.
«Если киберсанкции станут реальностью, разумеется, не оставим этот шаг без ответа», — заявил сегодня Титов.
Он назвал введение санкций тупиковым путем, а применение киберсанкций по делу о кибератаке на Бундестаг — неприемлемым для российско-немецких отношений, правовым абсурдом и сознательным конструированием властями Германии конфликтной ситуации.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии
В мире , Дмитрий Бадин , Владимир Титов , Сергей Нечаев , Бундестаг , Генштаб , МИД , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
Россия сделала заявление о тайных переговорах по делу MH17
Россия сделала заявление о тайных переговорах по делу MH17
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Видео
Выпрыгнувший 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение