Россия ответит на киберсанкции ЕС 

Россия ответит на киберсанкции Европейского союза (ЕС). Об этом первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил News.ru.
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», на Бундестаг была совершена кибератака. Федеральная прокуратура Германии заподозрила в причастности к ней якобы сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Дмитрия Бадина.
В мае 2019 года в Евросоюзе вступил в силу режим киберсанкций. Он предусматривает в том числе замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС, требует единогласного одобрения всех стран-членов Европейского союза и до сих пор не применялся.
В мае Министерство иностранных дел (МИД) Германии уведомило посла России в Германии Сергея Нечаева о намерении ввести киберсанкции против России из-за кибератаки на Бундестаг.
Вчера представитель немецкого МИД Кристофер Бургер сообщил о готовности списка российских физических и юридических лиц, которые попадут под киберсанкции.
«Если киберсанкции станут реальностью, разумеется, не оставим этот шаг без ответа», — заявил сегодня Титов.
Он назвал введение санкций тупиковым путем, а применение киберсанкций по делу о кибератаке на Бундестаг — неприемлемым для российско-немецких отношений, правовым абсурдом и сознательным конструированием властями Германии конфликтной ситуации.