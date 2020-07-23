Россия ответит на киберсанкции ЕС 

В мае 2019 года в Евросоюзе вступил в силу режим киберсанкций. Он предусматривает в том числе замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС, требует единогласного одобрения всех стран-членов Европейского союза и до сих пор не применялся.

В мае Министерство иностранных дел ( МИД ) Германии уведомило посла России в Германии Сергея Нечаева о намерении ввести киберсанкции против России из-за кибератаки на Бундестаг.

Вчера представитель немецкого МИД Кристофер Бургер сообщил о готовности списка российских физических и юридических лиц, которые попадут под киберсанкции.

«Если киберсанкции станут реальностью, разумеется, не оставим этот шаг без ответа», — заявил сегодня Титов.

Он назвал введение санкций тупиковым путем, а применение киберсанкций по делу о кибератаке на Бундестаг — неприемлемым для российско-немецких отношений, правовым абсурдом и сознательным конструированием властями Германии конфликтной ситуации.