Пока вы спали: россиянам назвали условие открытия Турции

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

МИД назвал сроки открытия Турции

Режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с заболеваемостью коронавирусом. Решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься правительством России заявил РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары (о возобновлении регулярных авиарейсов — Прим.ред.) поскольку туризм — важнейший аспект российско-турецких отношений. (…) С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — подчеркнул Пилипсон.

Он напомнил, что уже сейчас россияне могут съездить к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, для работы и учебы.

Россиянам разрешат разгоняться до 150 км/ч

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал российским водителям повысить разрешенную скорость на магистралях до 150 км/ч, в первую очередь на платных дорогах М11 и М4. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам чиновника, правительство намерено принять решение о возможности увеличения разрешенной скорости на ряде автомагистралей в течение месяца. При этом, по мнению экспертов, подготовка изменений в ГОСТы может занять один-два года, как и внесение корректировок в правила дорожного движения.

Сотовые операторы решили заработать на данных абонентов

Компания «Вымпелком» запустила бесплатный сервис для бизнеса, который позволит познакомиться с предпочтениями клиентов и их образом жизни. Другие операторы связи также развивают аналогичные сервисы, пишет газета «Ведомости».

Для того, чтобы получить аналитику базы данных от «Вымпелкома» по 16 параметрам, в том числе полу, возрасту, уровню дохода, надо будет авторизоваться в личном кабинете и загрузить в специальную форму все телефонные номера клиентов бизнеса заказчика. В выборке должно быть не менее 300 номеров абонентов «Билайна». Расширенная версия «Анализа аудитории» для бизнеса появится уже до конца года и будет платной, отмечает издание.

В России намерены упростить получение субсидий на оплату ЖКХ

Сейчас для получения жилищной субсидии по оплате коммунальных услуг необходимо собрать большое количество документов и помощь предоставляется только тем гражданам, у которых нет долгов за ЖКХ. Однако власти намерены изменить эту практику, заявила «Российской газете» исполнительный директор НП «ЖКХ „Контроль“ Светлана Разворотнева.

По ее словам, „депутаты Госдумы , и Минстрой , предлагают сделать порог выплаты субсидий единым по стране — не больше 15 процентов“, вместо действующих сейчас 22%. Также предпринимаются усилия по упрощению сбора документов для получения выплат.

Ученые предупредили о возможности новых ЧП в Норильске

Разлив дизельного топлива в Норильске мог произойти из-за постоянных протечек резервуара, в котором оно хранилось, а также появления в почве микроорганизмов, питающихся соляркой, повышающих температуру окружающей среды и способствующих разрушению емкостей. Об этом со ссылкой на ученых из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина пишет газета „Известия“.

Доказательством этой версии, по данным экспертов, послужили спутниковые снимки, на которых видны загрязнения рек Амбарная и Далдыкан (а также грунтовых вод) в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах.