Китай ведёт диалог с Россией по возобновлению авиасообщения 

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МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.

«Недавно Росавиация связалась с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — приводит РИА Новости сообщение МИД Китая.

В МИД отметили, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полётов.

Ранее в Росавиации разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, согласно которой в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.