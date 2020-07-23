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Китай ведёт диалог с Россией по возобновлению авиасообщения 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Китай ведёт диалог с Россией по возобновлению авиасообщения
Фото: RT на русском
В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.
«Недавно Росавиация связалась с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — приводит РИА Новости сообщение МИД Китая.
В МИД отметили, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полётов.
Ранее в Росавиации разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения, согласно которой в первую очередь летать можно будет в страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что возобновлять авиасообщение необходимо с определёнными ограничениями для профилактики COVID-19.
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Комментарии
В мире , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , МИД , Росавиация , РИА Новости , Китай , Москва
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