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В конфликте между РФ и Болгарией замешана третья сторона 

Мария Иванова и ещё 3 2 часа назад
Глава четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что в высылке российских дипломатов из Болгарии была замешана третья сторона. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», в январе Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, они покинули страну. Сообщалось, что их заподозрили в сборе информации об энергетике Болгарии и о механизмах избирательного процесса в стране.
«Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя», — так прокомментировал высылку дипломатов Пилипсон.
По его словам, случившееся оставило «неприятный осадок» в отношениях двух стран. Пилипсон подчеркнул, что даже после этого необходимо реализовывать двусторонние проекты, договоренности и не поддаваться на провокации.
«В данном случае не обошлось без внешних «стимуляторов», которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией», — заключил он.
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В мире , Видео , МИД , Болгария
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