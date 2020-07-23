Глава четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что в высылке российских дипломатов из Болгарии была замешана третья сторона. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», в январе Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, они покинули страну. Сообщалось, что их заподозрили в сборе информации об энергетике Болгарии и о механизмах избирательного процесса в стране.

«Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя», — так прокомментировал высылку дипломатов Пилипсон.

По его словам, случившееся оставило «неприятный осадок» в отношениях двух стран. Пилипсон подчеркнул, что даже после этого необходимо реализовывать двусторонние проекты, договоренности и не поддаваться на провокации.