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Армия психов на подходе: чего ждать Зеленскому после теракта в Луцке (Главред, Украина) 

ИноСМИ 1 час назад
Армия психов на подходе: что грозит Зеленскому
Фото: Reuters
Чисто по-человечески президент поступил верно, но, с точки зрения логики правоохранительной деятельности все не так однозначно.
Поступок президента Владимира Зеленского, выполнившего требование луцкого террориста, вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе: кто-то ругает президента, кто-то, наоборот, убежден, что он поступил правильно.
Чисто по-человечески Зеленский поступил верно. Именно так в этой ситуации должен был действовать человек, который демонстрирует, что он — другой, не забронзовевший. С точки зрения тех, кто по-прежнему поддерживает Зеленского и видит в нем героя кинофильма Василия Голобородько, этот шаг — верный: Голобородько поступил бы так же, только бы спасти людей.
Зеленский выполнил требование террориста
А вот, с точки зрения логики правоохранительной деятельности, такое выполнение требований террориста президентом было неверным. Потому что есть угроза, что завтра будет, как в сериале «Черное зеркало», а послезавтра, например, режиссер, который получил 25 миллионов гривен из госбюджета потребует таким же образом, чтобы все посмотрели его фильм.
В любом случае, обсуждение данной ситуации в разрезе «машет ли хвост собакой» уводит нас в сторону от главного вопроса — почему в обществе зашкаливает градус ненависти? Вспомните инцидент с днепропетровской маршруткой, где люди были готовы вцепиться друг другу в глотки — почему в обществе агрессия и нетерпимость достигли такой степени? Почему Украина стала самой криминализированной страной Европы? Почему СБУ ловит ветеранов с медалями, а человек, который достаточно длительное время готовился к теракту — покупал оружие и популяризовал свои взгляды в сети, оказался вне поля зрения спецслужб? Возможно, потому что наши спецслужбы заняты коммерческой деятельностью, «крышеванием» контрабанды и нелегальной добычи янтаря? Что делается для того, чтобы решить проблему нелегального оружия, которого по Украине гуляет несколько сот тысяч единиц? Почему государство поделилось монополией на насилие с ультраправыми группировками? Масса вопросов!
Но главный вопрос — где же плоды полицейской реформы, если Украина стала самой криминализированной страной?
Гораздо проще министру внутренних дел поехать на место происшествия, как это происходит у нас. Так и в Луцке Аваков, как Бэтмен, примчавшись на место, предотвратил очередной теракт… Министр, в итоге, предстает весь в белом, а главное — выглядит незаменимым.
Однако главный негатив ситуации с луцким террористом состоит в том, что подобные истории уводят общество от насущных проблем и от плачевной ситуации, которая досталась нам в наследство от «папередников».
Этот террорист должен был раньше попасть в поле зрения спецслужб: он успел послужить в «Азове», а его книга — это полная достоевщина: «Человек я или тварь дрожащая?». К тому же, он покупал оружие и гранаты… А многие преступления, связанные с закупкой оружия, раньше пресекались именно на стадии покупки. Было такое понятие, как «агентурная сеть».
Действия Зеленского в данной ситуации, что бы он ни сделал — записал видеообращение по требованию луцкого террориста или не записал, — все равно бы критиковали.
Президент поступил так, как должен был поступить в такой ситуации его герой — Голобородько, который близок к людям, человечен и чувствителен.
Аваков в очередной раз будет пытаться подчеркнуть свою незаменимость и то, что он — гарант стабильности, спокойствия и порядка в государстве.
Оппоненты Зеленского будут говорить о недееспособности власти, неэффективности правоохранительной системы, забывая о том, что львиная доля заслуг за ухудшение ситуации за последние годы лежит как раз на их кумире — Порошенко.
Другая часть оппозиции будет говорить о том, что, если Зеленский пошел на прямые переговоры с террористом, то почему он не идет на прямые переговоры с Донбассом, почему забыл об обещаниях, данных юго-востоку, который его поддержал на выборах.
Каждая сторона будет искать в этой истории свое.
А новые психи будут выдвигать новые требования, почувствовав себя свободнее и смелее… Это неизбежно подтолкнет других, подобных луцкому террористу, взяв в руки автомат и захватив заложников, искать выход на диалог с первым лицом государства. И рано или поздно Зеленскому придется действовать жестче.
Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»
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Комментарии 12
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Золотарев , СБУ , Луцк
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