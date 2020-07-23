Раскрыт ответ Китая на закрытие консульства в США

Власти Китая задумались о том, чтобы остановить работу генерального консульства США в Чэнду (столица провинции Сычуань) в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. Возможные меры раскрыли South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

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Закрытие диппредставительства в Чэнду может стать болезненным ударом для американо-китайских отношений. Консульство действует с 1985 года и находится в стратегически важном месте: это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

Изначально Пекин хотел закрыть американское представительство в Ухане, однако этот шаг не нанес бы серьезного урона: США и так эвакуировали оттуда весь персонал еще в январе 2020-го, когда началась пандемия COVID-19. Помимо этого, 22 июля стало известно, что Вашингтон может не возобновлять работу консульства в Ухане. По этим причинам в Пекине и придумали новый ответ — остановить работу консульства в Чэнду.

У США есть посольство в Пекине, а также консульства в Чэнду, Ухане, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне.

22 июля Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне.