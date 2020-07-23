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Нефть подорожала на статистике из США 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Нефть подорожала на статистике из США
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю.
По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Как сообщило накануне минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 мла баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тыс. баррелей в сутки до 11,1 млн баррелей. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.
Рынки также продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.
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