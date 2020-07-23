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Американцы хотят переждать коронавирус в Канаде 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Американцы хотят переждать коронавирус в Канаде
Фото: Reuters
Все больше американцев рассматривает возможность переезда в соседнюю Канаду, чтобы переждать там пандемию коронавируса. Количество обращений граждан США к специалистам заметно возросло после новых массовых вспышек COVID-19 в стране. Юристы по миграционным вопросам с обеих сторон американо-канадской границы отмечают, что за последние две-четыре недели они наблюдают существенное увеличение числа американцев, желающих перебраться на север.
"Они [американцы] обеспокоены уровнем смертности, ростом числа положительных случаев по всей стране. Они рассматривают Канаду в качестве безопасного убежища", — рассказал в интервью Global News Лен Сондерс, американский адвокат из города Блейн, штат Вашингтон.
Он отметил, что первыми в очереди на переезд выстроились те американцы, у которых либо есть супруг в Канаде, либо жених, либо право на канадское гражданство через родителей.
Канадский юрист Марк Белангер в свою очередь отметил, что в последние недели он наблюдает "значительный всплеск" интереса к переезду среди тех американцев, кто посещал Канаду до пандемии, а сейчас ищет статус постоянного жителя или хотя бы разрешение на работу. По его ощущениям в последний месяц число запросов "увеличилось в два-три раза".
Как уточняет Global News, получить официальный комментарий на этот счет, с полной статистикой, от иммиграционной службы США не удалось. Но согласно канадским данным, с апреля по июль этого года количество американцев, въехавших за новым статусом в Канаду увеличилось на 60%. Если в апреле таких путешественников было 108 тысяч, то в июле уже 172 тысячи. И это при том, что Канада продолжает держать границу с США "на замке" из-за пандемии. Оба юриста уверены, что Канада не откроет границу до конца года.
"Но даже после того, как она откроется, я думаю, что эта тенденция [переездов] продолжится", — заявил Сондерс.
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В мире , Канада , США
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