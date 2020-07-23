Американцы хотят переждать коронавирус в Канаде 

Все больше американцев рассматривает возможность переезда в соседнюю Канаду , чтобы переждать там пандемию коронавируса. Количество обращений граждан США к специалистам заметно возросло после новых массовых вспышек COVID-19 в стране. Юристы по миграционным вопросам с обеих сторон американо-канадской границы отмечают, что за последние две-четыре недели они наблюдают существенное увеличение числа американцев, желающих перебраться на север.

"Они [американцы] обеспокоены уровнем смертности, ростом числа положительных случаев по всей стране. Они рассматривают Канаду в качестве безопасного убежища", — рассказал в интервью Global News Лен Сондерс, американский адвокат из города Блейн, штат Вашингтон.

Он отметил, что первыми в очереди на переезд выстроились те американцы, у которых либо есть супруг в Канаде, либо жених, либо право на канадское гражданство через родителей.

Канадский юрист Марк Белангер в свою очередь отметил, что в последние недели он наблюдает "значительный всплеск" интереса к переезду среди тех американцев, кто посещал Канаду до пандемии, а сейчас ищет статус постоянного жителя или хотя бы разрешение на работу. По его ощущениям в последний месяц число запросов "увеличилось в два-три раза".

Как уточняет Global News, получить официальный комментарий на этот счет, с полной статистикой, от иммиграционной службы США не удалось. Но согласно канадским данным, с апреля по июль этого года количество американцев, въехавших за новым статусом в Канаду увеличилось на 60%. Если в апреле таких путешественников было 108 тысяч, то в июле уже 172 тысячи. И это при том, что Канада продолжает держать границу с США "на замке" из-за пандемии. Оба юриста уверены, что Канада не откроет границу до конца года.