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Мужчина заподозрил соседа в воровстве и «отравил» его 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина «отравил» соседа за воровство
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил «отравить» своего соседа. Мужчина был уверен, что тот ворует его еду, и, зная о непереносимости лактозы, заменил ему миндальное молоко на коровье.
Автор поста рассказал, что снимает квартиру вместе с двумя друзьями, однако каждый из них покупает еду и готовит себе сам. Около года назад он заподозрил одного из соседей в воровстве. Его еда пропадала из холодильника, когда он и третий друг были на работе, а молоко всегда быстро заканчивалось, даже если он его практически не пил.
Предполагаемый вор еды месяцами отрицал все обвинения и говорил, что автор поста ведет себя как сумасшедший. Тогда мужчина решился на эксперимент: купил коровьего молока и налил его в бутылку из-под миндального. Сам он признался, что покупал растительное молоко только потому, что ему больше нравился вкус.
На следующий день по возвращении домой его ожидал скандал от соседа.
«Он кричал, что на 40 минут застрял в туалете, потому что из-за моего молока у него началась диарея», — поделился пользователь Reddit.
Он отметил, что сосед был зол скорее на то, что его «отравили» лактозой, чем на то, что его уличили в воровстве. Автор поста признался, что был рад наконец-то поймать соседа и что в ближайшее время он планирует переехать в другую квартиру.
Некоторые друзья мужчины сказали, что он поступил некрасиво, поэтому он попросил пользователей Reddit оценить его поступок. В комментариях к посту многие написали, что согласны с ним.
«Сосед получил то, что он заслуживал», — отметил Shikyal. «Если бы он не воровал твою еду, у него бы не было никаких проблем», — добавила другая пользовательница.
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