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Скачко назвал кардинальную ошибку, которую Россия совершила на Украине 

Luga1news.ru 26 минут назад
Названа кардинальная ошибка России на Украине
Фото: luga1news.ru
Россия сделала кардинальную ошибку в использовании своих средств на украинском направлении. Она покупала политиков и олигархов, создавая им разные преференции, думая, что политики и олигархи удержат Украину в зоне российского влияния. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру.
А американцы за эти же годы, использовав в разы меньше денег, покупали народ, воспитывали целые поколения грантоедов и фактически создали симулятор гражданского общества, так называемых грантоедов и соросят, подчеркнул эксперт.
«И они воспитали народ, который избрал, сформировал и привел к власти нужных политиков. В итоге Россия потеряла в разы больше денег и потеряла Украину, а американцы, заплатив грантоедам и воспитав нужное им поколение, привели к власти своих людей», — констатировал Скачко.
По его словам, если при президентстве Петра Порошенко эти грантоеды и соросята занимали должности заместителей, то при Владимире Зеленском, когда «апгрейдили» власть, уже сами сели в министерские кресла. То есть «мягкая сила», которая начиналась с раздачи печенья на Евромайдане 2014 года, закончилась приходом к власти грантоедов и соросят, которые изначально воспитывались для того, чтобы при помощи Украины удовлетворять чужие грантодательские интересы на Украине и за счет Украины, добавил публицист.
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