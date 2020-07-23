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Трамп перечислил действующих мировых лидеров с высоким интеллектом 

News.ru и ещё 2 43 минуты назад
Трамп назвал мировых лидеров с высоким интеллектом
Фото: Sarah Silbiger/Consolidated News Photos
Президент США Дональд Трамп, говоря об обязательных для американского лидера качествах, подчеркнул, что хозяин Белого дома должен обладать острым умом, и назвал действующих президентов, которые могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями.
Трамп привёл в пример председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого лидера Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.
Разговор об интеллектуальных способностях мировых политиков зашёл во время интервью, которое американский президент дал каналу FoxNews. Трамп считает, что его сопернику на будущих выборах Джозефу Байдену необходимо пройти тестирование на когнитивные способности, так как человек, который хочет занять Овальный кабинет, не может быть «менее сообразительным», чем главы других государств, с которыми складываются сложные отношения.
Поскольку я могу сказать, что у председателя Си острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум, нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%. Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их, — пояснил свою точку зрения политик.
Он рассказал, что сам прошёл тест на когнитивные способности, «очень сложный», и показал хороший результат.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп проигрывает в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину по многим показателям. По его словам, «это не будет честной борьбой».
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Комментарии
В мире , США , Джон Болтон , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News , Китай
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