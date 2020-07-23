Трамп назвал мировых лидеров с высоким интеллектом

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Президент США Дональд Трамп , говоря об обязательных для американского лидера качествах, подчеркнул, что хозяин Белого дома должен обладать острым умом, и назвал действующих президентов, которые могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями.

Разговор об интеллектуальных способностях мировых политиков зашёл во время интервью, которое американский президент дал каналу FoxNews. Трамп считает, что его сопернику на будущих выборах Джозефу Байдену необходимо пройти тестирование на когнитивные способности, так как человек, который хочет занять Овальный кабинет, не может быть «менее сообразительным», чем главы других государств, с которыми складываются сложные отношения.

Поскольку я могу сказать, что у председателя Си острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум, нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%. Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их, — пояснил свою точку зрения политик.

Он рассказал, что сам прошёл тест на когнитивные способности, «очень сложный», и показал хороший результат.