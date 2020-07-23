Вчера, как сообщал «Рамблер», Трамп дал интервью Fox News. В ходе него он усомнился в когнитивных способностях бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки и претендента на пост президента США Джо Байдена и предложил тому пройти соответствующий тест.

«Нам (американцам. — Прим. ред.) нужен кто-то с острым умом (на посту президента. — Прим. ред.)», — отметил Трамп.

Он высказал мнение, что Путин, Эрдоган и Си отличаются острым умом и могут сделать с Америкой нечто очень плохое, если ее президент не будет сообразительнее их. Трамп упомянул, что ранее проходил тест на когнитивные способности, он был очень сложным, а его результат — очень хорошим.