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Трамп оценил ум Путина 

Артём Кульша и ещё 8 18 минут назад
Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин отличаются острым умом. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Трамп дал интервью Fox News. В ходе него он усомнился в когнитивных способностях бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки и претендента на пост президента США Джо Байдена и предложил тому пройти соответствующий тест.
«Нам (американцам. — Прим. ред.) нужен кто-то с острым умом (на посту президента. — Прим. ред.)», — отметил Трамп.
Он высказал мнение, что Путин, Эрдоган и Си отличаются острым умом и могут сделать с Америкой нечто очень плохое, если ее президент не будет сообразительнее их. Трамп упомянул, что ранее проходил тест на когнитивные способности, он был очень сложным, а его результат — очень хорошим.
В июне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот не может играть на Трампе, как на скрипке, не считает его человеком, который легко поддается манипулированию, а также неоднократно высказывал свое мнение о нем в интервью.
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В мире , Видео , Политика , США , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News , Китай
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