В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19 

Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавируса и 31 бессимптомного носителя, из больниц выписали 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что 22 новых случаев 19 — локальные, (18 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, один — в провинции Ляонин), остальные три — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 729 случаев коронавирусной инфекции, 78 855 человек выздоровели, 240 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2023, выздоровели 1947 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них семь — ввозные, остальные 24 — локальные, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 176 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2632 случая заражения (14 человек скончались, 1334 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.