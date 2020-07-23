Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа окрестили «первым президентом-расистом» в США 

Lenta.ru 1 час назад
Трампа окрестили «первым президентом-расистом»
Фото: Rick Loomis / Getty Images
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп — «первый расист, который избрался в президенты». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время онлайн-конференции с избирателями Байдену задали вопрос, как он относится к тому, что американский лидер называет коронавирусную инфекцию «китайским или уханьским вирусом». Политик ответил, что Трамп «сеет расизм». По его словам, отношение главы Белого дома к людям зависит от их цвета кожи и национального происхождения.
«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом [США]. Он первый, кто это сделал», — заявил демократ.
Однако на заявление Байдена ряд пользователей сети напомнили, что несколько президентов США, включая первого — Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами.
Ранее Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Президент США отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью
Комментарии 1
В мире , США , Джордж Вашингтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Байден пригрозил России за «вмешательство»
Байден пригрозил России за «вмешательство»
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
01:22
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение