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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на папарацци
Фото: © AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, живущие сейчас в Лос-Анджелесе, обратились в суд с иском на папарацци, продававших фотографии их сына, сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотные аппараты всего в 20 футах (6 метрах) над домом чаще всего три раза в день, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме", — говорится в исковом заявлении. Отмечается, что папарацци также пытались сделать фотографии с помощью вертолета, пролетая над задним двором дома Гарри и Меган.
Несмотря на подобную активность Гарри и Меган обратились в суд только после того, как узнали, что фотографии их 14-месячного сына Арчи стали предметом купли-продажи. В качестве ответчиков по иску выступают "неустановленные лица". Пара требует, чтобы они вернули все незаконно сделанные фотографии и впредь воздержались от деятельности, нарушающей неприкосновенность частной жизни.
Принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять королевские обязанности 1 апреля. В начале января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сейчас пара проживает рядом с Голливудом.
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Комментарии 1
В мире , Другое , Шоу-бизнес , принц Гарри , Лос-Анджелес
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