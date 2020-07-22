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Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Москва обвинила Киев в нарушении Минских соглашений
Фото: ТАСС
Постановление Верховной рады о проведении 25 октября на Украине местных выборов противоречит Минским соглашениям, заявил полпред России Борис Грызлов после очередной встречи Контактной группы в режиме видеоконференции.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины подчеркнул, что обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе Минских соглашений, «лишены всякого смысла», передает ТАСС.
«Речь идет о постановлении Верховной рады от 15 июня о проведении местных выборов, в котором в качестве условий проведения выборов в Донбассе выдвинуты условия, прямо противоречащие Минским соглашениям», — добавил Грызлов.
При этом полпред России выразил удовлетворение в связи достигнутой участниками Контактной группы договоренностью относительно принятия дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе.
«Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском, — сказал Грызлов. — В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля».
Полпред России отметил, что «только благодаря вмешательству непосредственно в работу Контактной группы и твердой позиции Дмитрия Козака (замглавы администрации президента России) удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня».
В свою очередь МИД Донецкой народной республики (ДНР) после завершения заседания Контактной группы выступил с заявлением, в котором отметил, что «весь конструктив» работы Контактной группы закончился в среду, как только республики потребовали от представителей Киева прокомментировать постановление Верховной рады, четвертый пункт которого полностью противоречит Минским соглашениям. В МИД ДНР подчеркнули, что в ответ Киев отказался обсуждать постановление Рады.
«Без понимания однозначной и прозрачной приверженности официального Киева выполнению Комплекса мер по политическому урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе нет возможности обсуждать и тем более о чем-то договариваться ни по политическим, ни по гуманитарным, ни по экономическим вопросам, так как все они также регулируются этим центральным документом минского пакета», — указали в МИД республики.
В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июня о местных выборах на Украине, по сути, перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе. В частности, там содержится указание на предварительную передачу Украине контроля над совместным участком границы с Россией, необходимость вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе «конституционного строя и правопорядка» в соответствии с нынешними законами Украины.
Все эти требования прямо противоречат Минскими соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после этого, как указано в Минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.
Ранее Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.
Напомним, в прошлый понедельник вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.
Позже представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Денис Казанский назвал Минские соглашения «практически нереализуемыми». Он подчеркнул, что без Минских соглашений «нет вообще никаких соглашений по поводу ситуации в Донбассе». «Это развязывает руки и мы переходим снова к горячей стадии войны, пока не будет подписан «Минск-3», — сказал Казанский, добавив, что нужна «трансформация» договоренностей.
Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Борис Грызлов , Денис Казанский , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , МИД , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва
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