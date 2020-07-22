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«Из рук вон плохо»: США сделали признание о России 

Вероника Полынина и ещё 1 6 минут назад
«Из рук вон плохо»: США сделали признание о России
Фото: Reuters
В Госдепартаменте США заявили о невозможности прогресса в отношениях США и России по вине Москвы. С соответствующим утверждением выступил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, передает ТАСС.
Он заявил, что Россия давно придерживается модели поведения, при которой наладить двусторонние отношения не представляется возможным.
«Недавние шаги, которые мы делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами», — сказал Бигэн.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что частое и эффективное общение Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в последнее время не должно вселять надежд на улучшение российско-американских отношений. 12 июля Дмитрий Песков охарактеризовал двусторонние отношения между РФ и США как «из рук вон плохое».
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В мире , США , Дмитрий Песков , Стивен Бигэн , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Москва
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