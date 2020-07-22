«Из рук вон плохо»: США сделали признание о России 

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Он заявил, что Россия давно придерживается модели поведения, при которой наладить двусторонние отношения не представляется возможным.

«Недавние шаги, которые мы делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами», — сказал Бигэн.